بن غفير: نتنياهو يخفي مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رام الله - وطن: قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفض السماح له برؤية نص مسودة اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة حماس، التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وقال إنها تشمل وقف الحرب على غزة.

وتحدث بن غفير إلى صحافيين في الكنيست بعدما تهرب من عائلات الاسرى حضرت إلى غرفة حزبه وانتقل إلى غرفة أخرى.

وقال بن غفير إن "رئيس الحكومة وافق على أن أحضر إلى مكتبه وأشاهد المسودة. ومنذئذ مرت 24 ساعة، شملت مماطلات والكثير من الضبابية. سيدي رئيس الحكومة، ما الذي تخفيه؟".

وأضاف أن "ظهر اليوم هاتفني (رئيس مجلس الأمن القومي) تساحي هنغبي، ولن أقول كل شيء احتراما له، لكنه رسم خطوط الكابينيت المقلص. وإذا لم تكن الصفقة انهزامية، وإذا لا توجد موافقة على إنهاء الحرب، لماذا ترفضون أن أرى المسودة التي وعدتم أن أراها؟ وسبب الإخفاء والمماطلات هو أن هذه مسودة انهزامية وتوجد محاولة لتبييضها".

وكرر بن غفير تهديده بأنه "أقول لرئيس الحكومة: إذا وقعت على صفقة انهزامية من دون القضاء على حماس، فإن عوتسما يهوديت سيفكك الحكومة".

وقال بن غفير "إن خطة الرئيس بايدن تعني انهاء الحرب دون القضاء على حماس ودون تحقيق أهداف الحرب".

وصرخت عائلات رهائن باتجاه بن غفير: "وزير الخزي. جبان. جميعنا مخطوفون".