حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بفلسطين

وطن: دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر "إسرائيل" لوقف عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال إن وقف الحرب في غزة سيكون ضمن أولويات حزبه إذا وصل إلى السلطة.

وأعرب ستارمر عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن الوضع في غزة مروع.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني "لا بد من عملية سياسية نعترف من خلالها بدولة فلسطينية، وإذا وصلنا إلى السلطة، فسنبحث ذلك مع حلفائنا".

كما أعرب عن عزمه على إجراء مراجعة قانونية إذا وصل إلى السلطة لمعرفة إذا ما كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة التي تتلقاها من بريطانيا في هجومها على مدينة رفح.