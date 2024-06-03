غنام: رغم الابــادة وإرهــاب الاحتلال مؤسسات رام الله والبيرة جاهزة لامتحان التوجيهي

وطن: أعلنت مؤسسات محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين، جاهزيتها التامة لعقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

جاء ذلك في ختام اجتماع تنسيقي عقدته المحافظ د. ليلى غنام في مقر المحافظة اليوم الأحد، جمع مدير شرطة المحافظة ومدراء مديريات التربية والتعليم، والصحة، والحكم المحلي، والارتباطين المدني والعسكري، ورؤساء بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا.

وأكدت د. غنام، على أنه رغم حــرب الــإبــادة والتطهير العرقي والاغلاقات وإرهــاب الاحتلال المتواصل فإن طلبتنا سيتمكنون بالجد والدراسة والإعداد الجيد من اجتياز هذه المرحلة متحدين كافة الظروف الصعبة التي نمر بها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال يحرم الالاف من طلبتنا في قطاع غــزة من تقديم الامتحانات ومواصلة دراستهم المدرسية والجامعية، بعد تدميره لقطاع التعليم، واستهدافه للطلبة في ظل صمت العالم على هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية.

وبينت غنام أن مؤسسات المحافظة ذات الاختصاص ورغم الظروف الراهنة، أتمت التجهيزات لتمكين طلبتنا من تقديم امتحانات الثانوية العامة، من حيث عدد القاعات وكوادر الشرطة والجهاز الطبي المساند، مشيدة بالتكامل بين كافة هذه الجهات، وخاصة البلديات التي لها دور محوري في تذليل العقبات التي قد تطرأ.

جدير بالذكر أن عدد القاعات لهذا العام في محافظة رام الله والبيرة كاملة بلغ (59) قاعة موزعة ما بين مديريتي رام الله والبيرة وبيرزيت على كافة المناطق منها قاعتين خاصتين بمركز اصلاح وتأهيل رام الله، فيما بلغ عدد المراقبين (1010) معلم ومعلمة، وعدد اجمالي المتقدمين للامتحان من المقيمين في المحافظة في كافة الفروع (6119) طالبا وطالبة، وسيكون أول امتحان لكافة الفروع في 22/حزيران الجاري.