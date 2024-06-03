"القسام" تفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية برفح وتقصف حشدا للاحتلال بغزة

وطن: قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها فجرت حقل ألغام في قوة متمركزة داخل موقع كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة، في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن العملية أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح، وأنها وقعت في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بقذائف الهاون حشدا لقوات الاحتلال خلف الكلية الجامعية في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقبل ذلك، أعلنت القسام قصفها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملليمترا، مؤكدة استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي تاندوم في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوبي القطاع، وجرافة عسكرية أخرى بقذيفة الياسين 105 قرب جمعية الأمل في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أفادت هآرتس نقلا عن الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الخميس، مشيرة إلى أن 4 منهم حالتهم خطيرة.

وأضافت سرايا القدس -في وقت سابق- أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال في محيط منطقة العبد جبر بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح، كما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفتين من نوع "آر بي جي" جنوب مدرسة خولة برفح، مؤكدة اشتعال النيران في الدبابة.

كما أعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة البراهمة غرب مخيم يبنا بمدينة رفح، وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال إصابة 46 جنديا في معارك بقطاع غزة منذ الخميس الماضي حالة 4 منهم خطيرة.

وأضاف أن عملياته تتواصل وسط قطاع غزة وفي رفح جنوبي القطاع، وأن قواته عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة وقضت على من وصفتهم بالمقاتلين في المنطقة، وفككت قاذفة تستخدم لإطلاق الصواريخ.

المصدر : "الجزيرة"