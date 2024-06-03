ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36479 شهيدا و82777 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيدا، و82777 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 150 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.