وزير الخارجية المصري: حماس قبلت مقترح صفقة التبادل الذي قدمه بايدن وننتظر رد "إسرائيل"

وطن: قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن حركة حماس تلقت المقترح الذي قدمه بايدن لإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل شاملة بإيجابية، مضيفاً إلى أن بلاده تنتظر رد الاحتلال على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، أن مصر تحفز الطرفين لقبول المخطط المطروح، وسوف تستمر في التواصل والتنسيق مع شركائها لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة التي تسببت في استشهاد 37 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأردف شكري بأن مصر تتطلع لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يؤرق مصر بسبب الأضرار الإنسانية، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال تخرق قواعد القانون الدولي، وأن الحرب على غزة تعرض المنطقة للفوضى.

وردًا على تساؤل بشأن الوجود الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، أوضح أن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة مرفوض من قبل معظم القوى الدولية، وأن اتصال هذا الوجود بمعبر رفح مرفوض من السياسة المصرية، مؤكدا أن المعبر الذي يمثل وسيلة تواصل رئيسية بين مصر وغزة لإدخال المساعدات وإنقاذ الجرحى.

وحول معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" قال شكري أن المعاهدة مستقرة على مدى 4 عقود ولديها من الآليات التي تمكنها من مواجهة الخروج على قواعدها، وأنه يجب احترام المعاهدة واحترام بنودها والمحافظة عليها.

وأكد وزير الخارجية في حديثه أن الحرب على قطاع غزة تسببت في تداعيات كارثية على الشعب الفلسطيني، وأنه يجب الامتثال لقواعد القانون الدولي واحترام قرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.