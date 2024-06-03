حزب الله يستهدف آلية للاحتلال ويقتل ويصيب طاقمها.. وقصف في الجليل الغربي

وطن: أعلن "حزب الله"، الاثنين، أن عناصره شنوا هجوما بالصواريخ الموجهة على آلية عسكرية للاحتلال في جبل عداثر شمال فلسطين المحتلة، مؤكدا ايقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان"بعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه، استهدفتها عناصرنا بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة".

وأضاف أن "استهداف الآلية أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".‏

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه مناطق مفتوحة في الجليل الغربي، وجرى اعتراض واحد منها.

وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة أهداف لحزب الله في 3 مناطق مختلفة بجنوب لبنان، خلال ساعات الليل الماضية.