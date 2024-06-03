ورشة تدريبية حول الصحة النفسية المكتبية في الجامعة العربية الامريكية

وطن: نظم مركز حسيب الصباغ للتميز في الجامعة العربية الامريكية ورشة تدريبية حول الصحة النفسية المكتبية بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بالشراكة مع كليتي الأعمال وعلوم الرياضة في الجامعة، وقام بالتدريب الأستاذة الاء فطافطة.

حيث تم استهداف طلبة الجامعة في عدد من التخصصات الإنسانية والتربية والاعلام والتمريض والطبية المساندة، بالإضافة الى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمكتبات في عدد من المحافظات، على مدار 8 لقاءات موزعة في شهرين.

وتهدف الورشة الى ربط أطفال المكتبات والمدارس من خلال هذا التدريب مع الجمعيات والهلال الأحمر وتدريبهم على الية التعامل مع الحالات المرضية في الصحة النفسية وتوجيههم الى المراكز المتخصصة.

وأكدت المهندسة ميس عواد مدير عام مركز حسيب الصباغ للتميز على أهمية هذه الورشة التدريبية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والمتخصصة ودمج طلبة الجامعة في التدريبات الميدانية للتعرف على سوق العمل، مشيرة الى ان هناك العديد من الورشات المثيلة والمختصة سيقوم به مركز حسيب الصباغ يتم فيها استهداف طلبة الجامعة من كافة التخصصات.