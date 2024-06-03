بلينكن يحث غالانت وغانتس على قبول مقترح "إطلاق النار" الذي عرضه بايدن قبل أيام

رام الله – وطن: أستعرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيجابيات مقترح وقف إطلاق النار بالنسبة لدولة الاحتلال في حديثه مع أعضاء في مجلس الحرب، في وقت لم يصدر حتى الآن موقف رسمي من حكومة الاحتلال بشأنه.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت مبكر اليوم الاثنين إن بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن الجمعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية أخبر غالانت أن الاتفاق يتضمن مزيدا من التكامل "لإسرائيل" في المنطقة ويعزز مصالحها الأمنية على المدى الطويل، كما استعرض بلينكن مع غانتس الفوائد الأمنية "لإسرائيل" إذا وافقت على المقترح الذي هو بالأساس "إسرائيلي".

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد لعضو مجلس الحرب "الإسرائيلي" على أن حركة حماس يجب أن تقبل المقترح دون تأخير.

وكان منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عبر أمس عن أمل واشنطن في موافقة حماس على المقترح وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأضاف كيربي في حديث لشبكة "إيه بي سي" الأميركية أنه بينما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدة 6 أسابيع بلا قتال، ستقوم حماس و"إسرائيل" بالتفاوض على تنفيذ المرحلة الثانية.

كما وقال المسؤول الأميركي إنه إذا وافقت حماس على المقترح الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، فإن كل التوقعات لدى الإدارة الأميركية تشير إلى أن إسرائيل ستوافق بدورها عليه.

وكانت حركة حماس أعلنت أنها تتعامل بإيجابية مع الأفكار التي عرضها الرئيس الأميركي واعتبرتها إطارا عاما، وأكدت ضرورة تحقيق ذلك عبر التوصل إلى اتفاق كامل يتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا "إسرائيليا" وإغاثة وإعمار قطاع غزة.