اطلاق صاروخ أرض - أرض نحو "ايلات" وجيش الاحتلال يعلن اعتراضه

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الاثنين اعترض صاروخ أرض-أرض كان في طريقه إلى "ايلات" جنوب فلسطين المحتلة من جهة البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "نظام حيتس (السهم)" اعترض صاروخ أرض-أرض من جهة البحر الأحمر ولذلك تم تفعيل الإنذارات في منطقة ايلات"، مؤكدا أنه لم تقع إصابات.

ولم يحدد جيش الاحتلال مصدر اطلاق الصاروخ، لكنه يرجح ان يكون قد أُطلق من اليمن.

ومنذ بدء العدوان على غزة، أطلقت القوات المسلحة اليمنية عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه فلسطين المحتلة، ونفذت مئات العمليات ضد السفن المتوجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.