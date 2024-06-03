مصادر سورية: 17 شهيدا في غارات الاحتلال على ريف حلب

وطن: أفادت وسائل إعلام سورية رسمية باستشهاد 17 مواطنا وإصابة 15 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

وقال المصدر العسكري إن قصف الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن شهداء ومصابون.

وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان بريف حلب الشمالي.