12 شهيدا وعشرات الجرحى في سلسلة غارات الاحتلال استهدفت خان يونس ورفح

وطن: استشهد 12 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اعلنت مصادر صحية استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف الاحتلال استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

و استهدفت غارة الاحتلال محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استشهد 10 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.