4 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.