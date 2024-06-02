طوفان الأقصى" في اليوم الـ 241.. الاحتلال يواصل حربه على القطاع والمقاومة تكبده خسائر فادحة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ241، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و220 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36439 شهيدًا و82627 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في المقابل، تواصل المقاومة بمختلف أجنحتها العسكرية معركتها متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور قتال في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة رفح التي تشهد اشتباكات ضارية.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، في العديد والعتاد، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل جندي من الكتيبة "101" في لواء "المظليين"، وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة، خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.

أما في ما يتعلق بمصابي "الجيش"، فأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 20 ألفاً منهم، منذ بداية "طوفان الأقصى"، موضحةً أنّ 8298 من هؤلاء صُنِّفوا معوّقين، مؤكدةً أنّ هذا العدد من المصابين في غضون 8 أشهر هو "رقم ذروة".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ241: