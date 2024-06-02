برهم يبحث آفاق التعاون التعليمي بين فلسطين والهند

وطن: التقى وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، اليوم، بسفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف؛ بهدف بحث آفاق التعاون المشترك على صعيدي التعليم العام والعالي.

وفي هذا السياق؛ ثمن برهم العلاقة الوطيدة بين فلسطين والهند في مجال التعليم، وأهمية تعزيز التعاون في القطاعات المهمة والحيوية، وضرورة مواصلة تبادل الخبرات والمعارف العلمية والأكاديمية والبرامج التقنية والحديثة التي تنسجم مع المتطلبات الراهنة، معبراً عن شكره للهند على الدعم المتواصل لقطاع التعليم.

واطلع الوزير السفيرة على التحديات التي يجابهها التعليم؛ خاصة في ظل تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة والآثار التي خلفها نتيجة استهداف المدارس والجامعات والكوادر والطلبة.

من جهتها، أكدت السفيرة ياداف حرص بلادها على توطيد آفاق التعاون والبناء على ما تحقق خلال الأعوام السابقة، وبحث منطلقات الشراكة في مجالات تخدم التعليم الفلسطيني، معبرةً عن رغبة الهند بزيادة حصة فلسطين من المنح الدراسية والبرامج الأكاديمية والتبادل الثقافي وغيرها.

وحضر اللقاء الوكيل د. نافع عساف، والوكيل المساعد د. شادي الحلو، ومن السفارة مسؤول العلاقات العامة محمد أبو شمسية