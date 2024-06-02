الجالية الفلسطينية تنظم تظاهر حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان في مدينة بريمن الألمانية اليوم الأحد مطالبين بوقف المجازر والجرائم وحرب الإبادة الشاملة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالتظاهرة بشعارات ضد إسرائيل وعدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتحقيق العدالة الدولية والإنسانية بمحاسبة دولة إسرائيل على ارتكابها الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا الولايات المتحدة الأمريكية عدم عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها جيشها بحق الفلسطينيين.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان، دول العالم وبالأخص منها الأوروبية إلى ضرورة الوقوف بوجه دولة إسرائيل المارقة التي ترتكب أبشع المجازر والمذابح ضد الإنسانية في فلسطين.

وطالب أصلان المنظمات الإنسانية الدولية بإنقاذ الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للموت البطيء والمجاعة بسبب عدم وجود المواد الغذائية وخاصة حليب الأطفال وذلك جراء الحصار وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معابر غزة.

وأشاد أصلان بالدول الأوروبية "إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا" التي اعترفت بدولة فلسطين، مطالبا الحكومة الألمانية بضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف دعمها لإسرائيل، كما وجه التحية لجمهورية جنوب إفريقيا والدول التي انضمت إليها ورفعت دعوى ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لارتكابها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.