نادي الأسير: الاحتلال يعتقل الصحفية رشا حرز الله من نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، الصحفية رشا حرز الله (39 عاماً) من نابلس، بعد استدعائها من قبل مخابرات الاحتلال للتحقيق على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض).

وقال نادي الأسير، أنّ مخابرات الاحتلال مددت اعتقال الصحفية حرز الله لمدة 72 ساعة لاستكمال التحقيق، ومن المتوقع أنّ تعقد لها جلسة محكمة يوم الأربعاء القادم.

وكان نادي الأسير قد أصدر بياناً اليوم قال فيه إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 80 صحفياً، ومع اعتقال الصحفية رشا يرتفع من أبقى الاحتلال على اعتقالهم إلى 50 منهم.

ولفت، إلى أنّ عدد الصحفيات المعتقلات ارتفع إلى خمسة، وهن: (إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، ورشا حرز الله).

وذكر نادي الأسير أنّ (23) صحفياً جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ بذريعة وجود (ملف سري)، وأبقى على اعتقال (19) منهم، كما أنّ جزءًا منهم وجه الاحتلال لهم (تهما) تتعلق بما يدعيه (بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي) وهو الإدعاء الأبرز الذي استخدمه الاحتلال إلى جانب الاعتقال الإداريّ في استهداف المواطنين من كافة الفئات