نقيب المحامين يجتمع مع نظيره في بورصا التركية

وطن: اجتمع نقيب المحامين المحامي فادي عباس وعضو مجلس النقابة المحامي أمجد الشلة بنقيب المحامين في بورصا/ تركيا المحامي متين أوزتوسون وعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال انعقاد اجتماع المجلس في نقابة محامي بورصا.

ورحب عباس بمتين وأعضاء مجلس النقابة واستعرض حالة العدوان على الشعب الفلسطيني وتأثير هذا العدوان على قطاع العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة واستشهاد عشرات الزميلات والزملاء المحامين وتدمير مئات مكاتب المحامين. كما قدم شرحا تفصيليا عن سياسة الاعتقال الاداري والتي اشتدت وتيرتها خلال الاشهر الماضية وشملت ايضل اعتقال عشرات من المحامين.

بدوره عبر متين عن أسفه لواقع العدوان على الشعب الفلسطيني والذي عصف ايضا بقطاع العدالة منذ بدء العدوان، وأكد على الدور الذي تقوم به نقابته واتحاد نقابات المحامين الأتراك فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان واعتقالات المحامين منذ بدء العدوان وذلك عبر مخاطبات عديدة قامت بها النقابة لكافة الجهات الحقوقية.

واتفق الجانبين على استمرار جهود التعاون وتعزيزه في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان وفي السياق المهني وبما يخدم الجانبين في المرحلة المقبلة.