ابداع المعلم يفتتح المدرسة الافتراضية لطلبة الثانوية العامة في غزة ويبدأ التدريس فيها

وطن: اطلقت مجموعة "حقي ان اتعلم" وجمعية "مركز إبداع المعلم" مبادرة المدرسة الافتراضية لطلبة الثانوية العامة في القطاع، وتم البدء بالتدريس فيها عن بُعد، ما يعزز فرص الطلبة للاستعداد لامتحان الثانوية العامة وعقدها في الوقت المناسب.

وأعلنت جمعيات ومؤسسات وأطر طلابية وشبكات تربوية وجامعات وطلبة واساتذة جامعات في قطاع غزة والضفة الغربية، عن دعمها وتأييدها لمبادرة إطلاق المدرسة الافتراضية لطلبة الثانوية العامة في القطاع.

وأكدت الجهات المشاركة في المبادرة استعدادها للتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع الإجراءات المناسبة لتنظيم امتحان الثانوية العامة في دورة شهر آب.

وشددت على أن الظروف الراهنة، برغم صعوبتها، لا يجب أن تكون عائقًا أمام إنجاز هذا الامتحان، مشيرة إلى أهمية استمرارية العملية التعليمية وإنجاحها كإنجاز وطني عظيم.

ومن جانبها، أعربت المؤسسات الأهلية والتربوية والأطر الطلابية والجامعات عن استعدادها الكامل لتقديم العون والمساعدة لوزارة التربية والتعليم، بهدف تسهيل وتنظيم عملية امتحان الثانوية العامة في غزة وضمان نجاحها.

ودعت المنظمات دولية مثل اليونسكو والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية العملية التعليمية في قطاع غزة، وخاصة ضمان وحماية الطلبة أثناء تقديم امتحان الثانوية العامة، مما يعكس الحرص العالمي على استمرارية التعليم في هذه الظروف الصعبة.