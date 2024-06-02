غالانت: نخنق حماس في رفح ونُعد بديلا لحكمها في غزة

وطن: قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، اليوم الأحد، نعمل على إعداد بديلا سلطويا لحركة حماس في قطاع غزة، ونستعد للدفع بـ"قوات أخرى ستمكن من تشكيل سلطة حاكمة أخرى تهدد حماس"، وذلك بعد عزل مناطق في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت في أعقاب جلسة لتقييم الوضع الأمني في قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، جاء فيها أن "العملية في رفح تتقدم فوق وتحت الأرض، والقوات تقاتل بتصميم كبير وتقوم بتدمير أنبوب الأكسجين الذي يربط بين قطاع غزة ومصر".

وتابع "نحن نخنق حماس ولا نسمح لها بالاستمرار في الوجود، فلن يكون لديها القدرة على التغلب (على هذا الوضع) ولا القدرة على تعزيز قوتها والتسليح".