حزب الله يستهدف موقع "حدب يارون" وثكنة"نفح" بصواريخ ‏الكاتيوشا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، استهداف موقع "حدب يارون" وانتشار جنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلنت المقاومة استهدافها بِرمايتين متتاليتين، مقرّ قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بانطلاق نيران من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في محيط ثكنة "راميم".

وتحدثت المصادر عن صلية صاروخية مكثفة أُطلقت من لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى اختراقٍ جوي من لبنان باتجاه منطقة نهاريا في الجليل.

وكانت المقاومة قد أعلنت، في وقتٍ سابق اليوم، شنّها هجوماً جوياً، بسربٍ من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة الجمع الحربي في ثكنة "يردن"، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت المقاومة في بيانٍ، أنّ المسيّرات استهدفت رادار القبة الحديدية في الثكنة، وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها، مشددةً على أنّ المسيّرات أصابت أهدافها بدقة، ما أدّى إلى تدمير الرادار وتعطيله، ‏وإيقاع الضباط والجنود الإسرائيليين بين قتيل ومصاب.‏

وتلا هذه العملية استهداف مجاهدي المقاومة موقع "‏المرج" بقذائف المدفعية، وتمّت إصابته إصابةً مباشرة.

بدورها، أكدت وسائل اعلام إسرائيلية، أنه لم يتم اعتراض طائرتين مسيّرتين، اخترقتا منطقة عكا ونهاريا وانفجرت على الأرض.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ الجيش أطلق ظهر اليوم، صواريخ اعتراضية على الطائرات بدون طيار، لكنها فشلت في اعتراضها، مضيفةً أنّ هذا الصباح أيضاً، اخترقت طائرتان بدون طيار "كريات شمونة" ولم يتم اعتراضهما على الرغم من المحاولات.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنّ الجيش يواجه تحدياً كبيراً في اعتراض طائرات حزب الله المسيّرة.

كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ نيراناً مضادة للدبابات على "إيفن مناحيم" في الجليل الغربي، أحدثت أضراراً.

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن اندلاع حرائق ضخمة في الجولان المحتل، مؤكداً أنّ آخر مرة اشتعل فيها الجولان هكذا وسُمع سقوط قذائف كان في حرب "يوم الغفران".

المصدر: "الميادين"