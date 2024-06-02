دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: خطر داهم يتهدد الاونروا ويجب إطلاق حملة منسقة لمواجهة مخططات الاحتلال لحمايتها

وطن: وجهت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية رسالة الى جميع المعنيين بملف وكالة "الاونروا"، فلسطينيا وعربيا ودوليا، من اجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الوكالة وخدماتها.

وقالت الدائرة في رسالتها "ليس سرا ان الوكالة تتعرض لخطر وجودي ازادت وتيرته بعد عملية طوفان الاقصى، واخذ الاحتلال الاسرائيلي يتمادى في خطواته ضد الوكالة، بالترافق مع استمرار حرب الابادة الجماعية ابناء شعبنا في قطاع غزة، رغم مواقف المنظمات الدولية وقرارات محكمتي الجنائية والعدل الدولية، اللتين لم تتمكنا من وقف العدوان المدعوم بشكل صريح من الولايات المتحدة، التي ما زالت تعلق دعمها المالي للأونروا، رغم اتضاح بطلان الادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا، وهذا الدعم هو ما شجع الاحتلال على مواصلة عدوانه ضد كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة الاونروا."

وتابعت " في آخر المعطيات الرقمية، زاد عدد الشهداء من موظفي وكالة الغوث عن 192، ودمرت عشرات المدارس والمراكز الصحية ومراكز الايواء والمقرات الرئيسية، بما فيها المقر الرئاسي في غزة، وذلك بهدف معلن هو منع الوكالة من العمل في فلسطين، بعد ان بدأ الاحتلال بتنفيذ مشروعه لتدمير الاونروا في الضفة الغربية والقدس وفق مسارين: ميداني عبر الاعتداء على مقرات الوكالة في القدس، وقانونيا باقرار قوانين عنصرية تمنع الوكالة من ممارسة مهامها في فلسطين."

وقالت الديمقراطية انه التطورات الاخيرة التي تستهدف وجود الاونروا، تثير خطر وقلق، في ظل صمت دولي وعربي وفلسطيني وغياب، خاصة بعد القوانين التي اقرها الكنيست المتمثلة باعلان الأونروا منظمة إرهابية، ما يعني مستقبلا منع الأونروا من العمل في غزة والضفة والقدس وتجريم أنشطتها وموظفيها، ومشروع قانون لقطع جميع العلاقات مع الأونروا، وحرمان الاونروا ومنشآتها وموظفيها من مختلف الحصانات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة لهم.

وقالت الدائرة ان هذه القوانين تنتهك القرار 302 الخاص بإنشاء الاونروا وتتجاوز نصوصه التي تدعو "الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتها"، كما تنتهك الاتفاقية الموقعة بين الامم المتحدة وإسرائيل عام 1967 وبموجبها تعطى الاونروا حرية الحركة والعمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية.

واستنكرت الدائرة الخطوات والقوانين الاسرائيلية، ونقدر موقف الحكومة البلجيكية من اجراءات إسرائيل.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير باعتبارها المعني الاول فلسطينيا عن هذا الملف الى التعاطي مع التطورات الخاصة بوكالة الغوث كونها خطر جدي يجب التصدي له على مختلف المستويات، وهذا ما يتطلب التواصل السريع مع الدول العربية المضيفة بشكل خاص ومع دول الجامعة العربية واعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة ومع مؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا لوضعهم في صورة تداعيات ما يحدث، رغم ان وكالة الغوث ما زالت تحظى بالدعم السياسي من قبل الدول المانحة ومن اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت "نرى بالإجراءات الاسرائيلية دليل ضعف وارتباك واعلان فشل المخطط الهادف الى نزع الشرعية عن الوكالة، فنحن نعبر ان مواقف الشجب والادانة لم تعد كافية، ونتوجه بهذه الرسالة المفتوحة من كافة المعنيين بملف الاونروا في الاقطار الخمسة، ونقترح على دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية المبادرة فورا الى الدعوة لاجتماع عاجل تحضره الدول المضيفة واتحادات الموظفين وممثلي اللاجئين لوضع خطة عمل مشتركة شعبية ورسمية للدفاع عن الاونروا وحمايتها. فالتاريخ لن يرحم من يتخلى عن الاونروا، وهي التي ما زالت تمثل جسر العبور نحو حق العودة."