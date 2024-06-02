بسرب من المسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف ثكنة "يردن" في الجولان المحتل

وطن: أعلن حزب الله اليوم الأحد، شنّه هجوماً جوياً بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة الجمع الحربي في ثكنة "يردن" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وبشأن تفاصيل العملية، أوضحت المقاومة اللبنانية في بيان أنّ المسيّرات استهدفت رادار القبة الحديدية في الثكنة، وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها.

وشدّدت المقاومة على أنّ المسيّرات أصابت أهدافها بدقة، ما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله، ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل ومصاب.‏

كما أعلنت المقاومة في لبنان استهداف مجاهديها موقع "‏المرج" بقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرة.

وأكدت أنّ العمليتين تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

يُذكر أنّ قاعدة "يردن" تعد "مقر القيادة ‏الرئيسي للاحتلال في زمن الحرب"، وهي تبعد نحو 17.5 كلم عن الحدود اللبنانية.

وتضمّ القاعدة مقرّ قيادة الجمع الحربي لفرقة "هبشان 210" في "جيش" الاحتلال، إلى جانب المخازن اللوجيستية الاحتياطية الخاصة بالفرقة، ومقرّ فوج المدفعية الخاص بها.

وأقرّت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم بفشل اعتراض المسيّرات التي أُطلقت من لبنان، مشيرةً إلى دوي صفارات الإنذار عدة مرات في مناطق واسعة في الشمال، شملت جنوبي الجولان وجنوبيه ومستوطنتي "كريات شمونة" و"المطلة".