طلبة من الجامعة العربية الأمريكية يشاركون في إعداد موازنة عام 2025 لبلدية ميثلون

وطن: شاركت مجموعة من طلبة قسم المحاسبة في كلية الأعمال في الجامعة العربية الأمريكية في ورشة العمل الخاصة بإعداد الموازنة التقديرية لعام 2025 لبلدية ميثلون، وتأتي هذه الورشة في إطار البرنامج التدريبي الخاص بطلبة قسم المحاسبة المنفذ من قبل شركة يقين للاستشارات والتدريب.

حضر الورشة كلا من، رئيس بلدية ميثلون حمد ربايعة، ومدير البلدية التنفيذي جمال نعيرات، والمسؤول المالي في البلدية زكريا أبو جابر، ورئيسة قسم الهندسة المهندسة إسراء ربايعة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وأشرف على الورشة الدكتور حسني ربايعة الأكاديمي في كلية الأعمال في الجامعة، ومشرفة التدريب في شركة يقين للاستشارات والتدريب خضرة جهاد عيسة.



بدأت فعاليات الورشة بعرض قدمه الدكتور حسني ربايعة عن مفهوم الموازنات وأهميتها الإدارية والقانونية في الهيئات المحلية، بينما وجه رئيس البلدية الشكر للجامعة العربية الأمريكية على هذا النشاط المتميز والهام في خدمة المجتمع المحلي وتزويد الطلبة بالخبرات والمهارات العملية التي تعزز من قدرتهم في إيجاد الوظائف المناسبة وخدمة وطنهم.

وقدم رئيس البلدية عرضا لسياسات البلدية والإجراءات المتوقعة لعام 2025 والإجابة على أسئلة الطلبة بخصوص إعداد موازنة البلدية لعام 2025 والتي تنبثق عن الخطة الاستراتيجية للبلدية.



وفي ختام الفعاليات، أعربت شركة يقين للاستشارات والتدريب، والطلبة المتدربين، وقسم المحاسبة في الجامعة عن استعدادهم لتقديم مقترح موازنة للبلدية حسب إجراءات وسياسات وزارة الحكم المحلي وسياسات البلدية.