شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس

الإثنين 3/6/2024 (من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا) :

كامل منطقة حزما , محيط منطقة المشتل في عناتا , الشارع الرئيسي بين بلدة حزما وعناتا.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.