شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس
02.06.2024 09:54 AM
وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس
الإثنين 3/6/2024 (من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا) :
كامل منطقة حزما , محيط منطقة المشتل في عناتا , الشارع الرئيسي بين بلدة حزما وعناتا.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.