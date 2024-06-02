شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
02.06.2024 09:51 AM
وطن: اعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
(1)
الإثنين 3/6/2024 (من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا) :
أجزاء من رام الله الصناعية وتشمل شارع الأيام والمجاورين , قاعة السنابل و المجاورين , شركة التكامل الهندسية والمجاورين.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.