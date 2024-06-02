شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

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الإثنين 3/6/2024 (من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا) :

أجزاء من رام الله الصناعية وتشمل شارع الأيام والمجاورين , قاعة السنابل و المجاورين , شركة التكامل الهندسية والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.