مليون شخص بلا مأوى بعد نزوحهم من رفح.. "الأونروا" توقف الرعاية والخدمات

وطن: أصبح نحو مليون نازح فلسطيني بلا مأوى أو خدمات رعاية أولية، بعد أن فروا من رفح إلى المجهول، على وقع عدوان بري تنفذه قوات الاحتلال منذ السادس من آيار/ مايو الماضي.

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليبي لازاريني، إن ملاجئ الوكالة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، مؤكدا أن أكثر من مليون شخص نزحوا "بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة إكس، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح (..) فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة، استأنفنا العمليات في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا".