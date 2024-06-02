مصطفى البرغوثي يلتقي نائبة الرئيس الاسباني ووزير الثقافة واعضاء البرلمان من مختلف الاحزاب الاسبانية و الكاتلونية

وطن: التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية خلال زيارته للعاصمة الاسبانية مدريد وبرشلونة بنائبة الرئيس الاسباني ووزيرة العمل يولندا دياز بوزير الثقافة ارنست اورتاسون ، وأعرب البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني لقرار الحكومة الاسبانية الاعتراف بفلسطين كما شكر نائبة الرئيس على مواقفها الحازمة ضد الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

والتقى البرغوثي في البرلمان الاسباني بعضو البرلمان ومسؤولة العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الاسباني الحاكم حنا جلول وأعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب الإسبانية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الإسباني وحركة المقاطعة، وقدم تحت قبة البرلمان عرضا تفصيليا لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة وما يتعرض له من جرائم الحرب بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية وطالب الحكومة و المؤسسات الاسبانية بفرض حظر شامل على التعامل العسكري مع دولة الاحتلال و بفرض العقوبات و المقاطعة على منظومة الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني.

و رحبت رئيسة البرلمان الاسباني خلال جلسة البرلمان الاسباني بحضور د.مصطفى البرغوثي لمداولات البرلمان الاسباني .

وألقى د.البرغوثي محاضرتين حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان في قطاع غزة وفلسطين بمشاركة حضور جماهيري كبير في مدينتي مدريد وبرشلونة كما عقد مؤتمرين صحفيين في المدينتين وأجرى عددا من اللقاءات التلفزيونية والصحفية حول جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية و القدس، وحول أهمية مواصلة استنهاض حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني و الحملة العالمية لوقف العدوان الهمجي ولفرض المقاطعة والعقوبات و سحب الاستثمارات من مؤسسات الاحتلال.

واستقبل رئيس بلدية برشلونة د.البرغوثي وناقش معه أهمية اعادة اعمار كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار د.البرغوثي خلال لقاءاته بالإعلام ومختلف المؤسسات الصحية بما يتعرض له العاملون في القطاع الصحي والاعلامي من قتل و تنكيل أودى بحياة ٥٠٠ من الأطباء والعاملين الصحيين و١٤٥ من الصحفيين الفلسطينيين و دعا الى حملة عالمية لردع هذه الاعتداءات.