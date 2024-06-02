السيناتور الأميركي بيرني ساندرز يصف نتنياهو بمجرم حرب ويرفض دعوته للحديث أمام الكونغرس

وطن: أعرب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، عن رفضه دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس، واصفا إياه بأنه مجرم حرب.

ونقلت ( R.T ) عن ساندرز قوله على حسابه في منصة "إكس": "بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس. بالتأكيد لن أكون هناك".

وأشار السيناتور الأميركي إلى أنه يوافق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

وفي وقت سابق، دعا زعماء الكونغرس الأميركي نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.