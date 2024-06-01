العملية رقم 2000.. حزب الله ينشر مشاهد توثّق رصد مسيّرة "هرمز 900" وإسقاطها

وطن: نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد العملية رقم 2000، من مجموع عملياته ضد أهداف متنوعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، وشماليّها، في إطار دعم الشعب الفلسطيني في غزّة وإسناد مقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأظهرت المقاطع المصوّرة، بكاميرا حراريّة، مرحلة رصد المقاومة المسيّرة الإسرائيلية، "هرمز 900"، ثمّ لحظة إطلاق الصاروخ الذي استهدفها وأصابها، لتتبع ذلك مشاهد احتراقها وسقوطها على الأراضي اللبنانية.

وتضمّن فيديو الإعلام الحربي مشاهد التقطتها كاميرات المواطنين اللبنانيين في المناطق الجنوبية، بحيث بدت المسيّرة واضحة في الأجواء في أثناء إصابتها وسقوطها.

وبيّنت المشاهد أيضاً حطام "هرمز 900"، الذي استحوذت عليه المقاومة.

"المسيّرة الخامسة التي يُسقطها حزب الله"

وظهر اليوم السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها كمَنوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"، كانت "تعتدي على أهلنا ‏وقرانا"، واستهدفوها بالأسلحة الملائمة فوق الأراضي اللبنانية، حيث تم إسقاطها.‏

وأشارت المقاومة، في بيانها، إلى أنّ إسقاط المسيّرة جرى بعد "رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو، التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة".

وعقب هذه العملية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ إسقاط "هرمز" هو حادث استثنائي جداً، يُظهر قدرة حزب الله على إسقاط مسيّرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأضافت أنّ إسقاط هذه المسيّرة يثير القلق بشأن "حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو جنوبي لبنان"، لافتةً إلى أنّ هذه المسيّرة الخامسة التي يُسقطها حزب الله.