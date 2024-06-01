طوفان الأقصى" في اليوم الـ 240.. الاحتلال يواصل حربه على القطاع ومفاوضات وقف الحرب تعود من جديد

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ240، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 95 شهيدًا و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36379 شهيدًا و82407 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعادت مفاوضات لوقف الحرب على القطاع بعد ان كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خارطة طريق امريكية تهدف إلى وقف الحرب بشكل دائم ومستدام عن غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن خطة تتكون من ثلاث مراحل، حيث سيكون الوقف المؤقت لإطلاق النار بحيث تمتد حتى وقف إطالق نار كامل وشامل عن القطاع وان يلتزم الطرفان بكافة بنود الاتفاق.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ240: