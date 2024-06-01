بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط حكومة الاحتلال اذا وافقت على المقترح الامريكي

وطن: هدد الوزيران في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مساء السبت، بحل الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا ما وافقت إسرائيل على المقترح الذي استعرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الجمعة، على أنه مقترح إسرائيلي لإبرام اتفاق على هدنة مؤقتة في قطاع غزة يتضمن صفقة تبادل أسرى.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين. لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس. ونطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس وعودة كافة المختطفين."

من جانبه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة "الفوضوية" بالشروط المنشورة اليوم، والتي تعني نهاية الحرب و الاستسلام لحماس، فإن عوتسما يهوديت سيحل الحكومة.

واضاف: "هذه صفقة غير شرعية، وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل. لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس."

وكان كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خارطة طريق امريكية تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل دائم ومستدام للمزيد اضغط هنا.