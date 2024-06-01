‏بيان قطري مصري أمريكي مشترك: اقتراح بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم

وطن: ‏أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة مساء اليوم السبت بيانا مشتركا أكدت من خلاله أن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن يجمع مطالب جميع الأطراف بصفقة تخدم مصالحهم.

وقالت الخارجية القطرية في البيان: "تدعو كل من قطر ومصر والولايات المتحدة مجتمعين بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، كلا من حماس و"إسرائيل" لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024".

وأكدت الدول الثلاث في بيانها على أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة.

كما أكدت الدوحة والقاهرة وواشنطن أن هذه المبادئ من شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك معاناة المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وذويهم.



وشددت على أن هذا الاتفاق يُقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الحالية.