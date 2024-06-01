حزب الشعب يهنئ الأديب محمود شقير حصوله على جائزة فلسطين العالمية للآداب لعام 2023

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني ممثلًا بأمينه العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادره عن خالص التهاني للكاتب والأديب الكبير الرفيق محمود شقير، عن منحه (جائزة فلسطين العالمية للآداب لعام 2023)، عن مجمل إنتاجه الأدبي.

وقال حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة منه إن فوز الكاتب والروائي محمود شقير في هذه الجائزة يعتبر تقديرا جديدًا لإبداعه الأدبي التقدمي والإنساني المتواصل على مدى ستة عقود من الزمن، فتح خلالها آفاقا جديدة في السرد على المستويين القصصي والروائي حتى أصبح اليوم مدرسة أدبية يُحتذى بها. لقدّ كرّس الرفيق شقير حياته ككاتب ومناضل سياسي للدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المشروع الاحتلالي الصهيوني، وعكس في كتاباته الوجه الإنساني والحضاري لشعبنا الفلسطيني. وخلال مسيرته الحافلة كانت القدس مركزًا مهمًا ورئيسيًا فيها.

كما ثمن الحزب الدور الثقافي والإنساني والقيمي والوطني للأديب محمود شقير واعتزازه به، وتمنى له دوام العطاء وأكد على تقديره العالي لكل عطاء وجهد وإبداع لمثقفي شعبنا، من كتاب وشعراء وروائيين وفنانين وتشكيليين وغيرهم الذين كرّسوا أعمالهم لتقديم السردية الفلسطينية الحقيقية والأصيلة في مواجهة السردية الصهيونية القائمة الخداع والتزييف والتزوير.

يشار إلى أنّ جائزة فلسطين العالمية للآداب" هي جائزة عالمية غير حكومية تهدف إلى تعريف وتقديم وتقدير من الكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس المقدسة بالتعاون مع النقابات الثقافية والأدبية في بعض الدول الإسلامية، اسست في (نوفمبر 2019) وستقام كل سنتين مرة. جائزة فلسطين الدولية تقدر الكتّاب والشعراء والناشرين في جميع انحاء العام الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني المظلوم بكتاباتهم.