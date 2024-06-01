إصابة ثلاثة مواطنين بعد اعتداء مستوطنين في مسافر يطا

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين برصوض، مساء اليوم السبت، بعد اعتداء عدد من المستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين قاموا بالاعتداء بالضرب على كل من: سعدي دبابسة ونجله، ومحمد دبابسة، ومنعتهم من التواجد والعمل في أراضيهم بمنطقة خلة الضبع القريبة من مستوطنة "أفيجال" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

كما قامت قوات الاحتلال التي أطلقت طائرة مسيرة "دورون" بمطاردة الرعاة والأغنام في مناطق، ماعين، وشعب البطم، والمفقرة.



