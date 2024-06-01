محدث| استشهاد طفل وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

وطن: استشهد مساء اليوم السبت، طفل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقال مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم، واطلقت النار على شابين، اثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل اعتقالهما من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الاحمر، أن طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال جثمان شهيد طفل (15عاماً) على أحد الحواجز العسكرية جنوب المدينة، وجاري نقله لمستشفى اريحا الحكومي، فيما بقي المصاب الاخر محتجزا لدى الاحتلال ولا تتوفر معلومات عن حالته الصحية.