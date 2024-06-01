كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية مخيم جباليا

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل عملية نوعية نفذتها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استدرجت جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى نفق محكم واوقعت قواتها بين قتيل وجريح واسير.

وأوضحت الكتائب أن الاحتلال أدخل طائرة "دورون" إلى عين نفق لاستكشافه، لكنها فشلت في رصد المقاومين. وبمجرد خروج الطائرة، تقدم المقاومون إلى مكان الكمين واشتبكوا مع جنود الاحتلال من مسافة صفر.

وأضافت الكتائب أنه المقاومين وضعوا كمينًا داخل النفق وعند وصول الجنود للكمين داخله، فجروا عين النفق وأجهزوا على اثنين من الجنود، ثم حفروا المنطقة المحيطة بعين النفق وصولاً إلى مساره، ودخل الجنود مجددًا لاعتقادهم أن المقاومين انسحبوا.

وأكدت الكتائب أنه على عكس توقعات العدو، وقع العدو في كمين جديد داخل النفق، حيث زرعوا عبوات مموهة، وفجروا النفق بعد الانسحاب.

وأشارت الكتائب إلى أن العملية أسفرت عن وقوع جنود الاحتلال بين أسير وجريح وقتيل، واستولت الكتائب على عتاد عدد من الجنود.

وختمت الكتائب بتوجيه سؤال للجيش الإسرائيلي، متسائلة عن هوية وصورة أحد الجنود الذين قُتلوا واحتجزت جثتهم، متهمة الجيش بالكذب على جمهوره.

كما نشرت الكتائب رسالة لعائلات قتلى وأسرى الاحتلال: "لا تصدقوا حكومتكم ولا جيشكم.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب"