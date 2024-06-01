الإعلام العبري: أيار كان الشهر الأكثر قسوة في الشمال

وطن: قيّم موقع "واللاه" العبري أنّ شهر أيار/مايو الماضي، كان الأشد قساوة في القتال عند الحدود مع لبنان، مؤكداً أنّ "الردع الإسرائيلي" انهار خلال هذا الشهر.

ولفت الموقع، اليوم السبت، إلى أنّ القتال تحوّل منذ مدّة إلى حرب في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة)، مشدداً على أنّ "حزب الله ضاعف خلاله أعداد المسيّرات التي أطلقها، وارتفع كثيراً عدد الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها".

وأوضح الموقع العبري أنّ حزب الله يستعدّ، مستفيداً من تجربته في القتال عند المنطقة الحدودية، لحربٍ مستقبلية.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بأنّ حزب الله أسقط، اليوم، طائرة مسيّرة من نوع "هرمز 900" على الأراضي اللبنانية، وذلك بواسطة صاروخ أرض – جو.



وعقب سقوط هذه المسيّرة، أحصى الإعلام العبري أنّ حزب الله أسقط، منذ بداية التصعيد، 4 طائرات مسيّرة: 2 "هرمز 900" و2 "هرمز 450"، بالإضافة إلى تضرر مسيّرتي "هرمز 450". كما كان الإعلام العبري أعلن إسقاط الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال لمسيّرة من طراز "هرمز 900" بالخطأ، بواسطة صواريخ القبة الحديدية، منذ يومين.

"80% من تهديدات حزب الله صادقة"

وفي الوقت الذي تعلن فيه المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد أهداف متنوعة تابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، موثّقةً ذلك في مقاطع مصوّرة تظهر الإصابات المباشرة التي تحققها، فإنّ الاحتلال يحاول التعتيم على حجم خسائره المادية والبشرية عند هذه الجبهة منذ نحو 8 أشهر.

وفي هذا السياق، أجرت وسائل إعلام عبرية استطلاع رأي للمقارنة بين مصداقية "حزب الله" و"إسرائيل"، لتظهر النتائج أنّ 80% من المسطلعة آراؤهم رأوا أنّ حزب الله أكثر صدقاً في الأخبار والتهديدات.

المقاومة تسقط "هرمز 900"

وظهر اليوم السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها كمنوا لمسيّرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "هرمز 900"، التي "تعتدي على أهلنا ‏وقرانا"، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها.‏

وأشارت المقاومة، في بيانها، إلى أنّ إسقاط المسيّرة جرى بعد "رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة".



ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية فيديو بعنوان "بطاقة هدف" الطائرة المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال "Hermes 900 - كوخاف".



ونفدت المقاومة، في وقتٍ سابق، عدّة عمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على سلسلة اعتداءات شنّها الاحتلال على القرى الجنوبية.



المصدر: الميادين