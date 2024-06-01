وزير الخارجية الإيراني: ملحمة "طوفان الأقصى" شكلت نقطة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أنّ ملحمة "طوفان الأقصى" شكّلت نقطةً مفصليةً فارقةً في تاريخ الشعب الفلسطيني، بحيث "وضعت الاحتلال أمام طريقين مسدودين، الاستسلام أمام المقاومة أو مواجهتها".

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي عُقد في طهران تحت عنوان "غزة المظلومة المقاوِمة"، شدّد باقري كني على أنّ ذهاب الاحتلال إلى الخيار الثاني أدى إلى "ازدياد وضعه سوءاً، يوماً بعد آخر".

وأشار باقري كني أيضاً إلى أنّ جيش الاحتلال "فشل في كسب دعم أغلبية دول العالم"، لافتاً إلى أنّ "العديد من دول العالم قطعت علاقاتها به".

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أنّ الاحتلال بات "الاحتلال الأكثر كرهاً بالنسبة إلى معظم شعوب العالم"، وهو "يعيش حالةً مزريةً للغاية".

إلى جانب ذلك، تطرّق باقري كني في كلمته إلى اعتداء الاحتلال على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من نيسان/أبريل الماضي، وما تلاه من رد إيراني، في الـ14 من الشهر نفسه.

وفي هذا الإطار، شدّد باقري كني على أنّ المسؤولين في حكومة الاحتلال، "لو كانوا يملكون ذرة عقل، لما اعتدوا على القنصلية"، مضيفاً أنّ عملية "الوعد الصادق"، التي ردّت عبرها إيران على الاعتداء، أثبتت أنّ جيش الاحتلال "لا يتمتع بقوة الردع التي يتحدث عنها".

وأضاف باقري كني في حديثه أنّ على الولايات المتحدة الأميركية أن تعلم أنّ "إسرائيل لا تملك خياراً سوى القبول بالمقاومة".

أما عن إيران ودورها، فأكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة أنّها ستواصل دعم المقاومة، موضحاً أنّ هذا الدعم "لم يعُد يقتصر على إيران في المنطقة"، ومؤكداً أنّ هذا الأمر "من منجزات المقاومة الفلسطينية".

وتابع مشدداً على أنّ المقاومة "ليست فقط آلية تتم عبرها مواجهة الاحتلال والاعتداءات والجرائم، بل أصبحت نهجاً تُدار به المنطقة"، مشيراً إلى أنّ هذا "يعكس نضجها".

قاليباف: "إسرائيل تعلم أنّ المقاومة ستقتلعها"

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الجيل الفلسطيني الجديد بعثر أحلام الاحتلال بـ"نسيان فلسطين والقضاء على المقاومة".

وفي كلمة ألقاها في الفعالية نفسها، شدّد قاليباف على أنّ وحشية "إسرائيل" هي بسبب خوفها على وجودها، مشيراً إلى أنّ الإسرائيليين يعلمون أكثر من غيرهم أنّ "موجة المقاومة، وبمحورية فلسطين، ستقتلع جذور كيانهم عاجلاً أو آجلاً".

يُذكر أنّ فعاليات اللقاء الدولي "غزة المظلومة المقاوِمة" انطلقت صباح اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور شخصيات محلية وأجنبية.



المصدر: الميادين