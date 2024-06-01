حزب الله يسقط مسيَّرة ويقصف مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي

وطن: أعلن حزب الله -اليوم السبت- عن مهاجمته 6 أهداف للاحتلال الإسرائيلي وإسقاط طائرة مسيْرة، قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما رد جيش الاحتلال بشن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان.

وقال حزب الله إنه نفذ هجوما بمسيّرات على تجمع لضباط وجنود الاحتلال في الجليل الأعلى، وقصف بالصواريخ مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال في مستوطنتي شوميرا ونتوعا وموقعي البغدادي والمرج.

وقال حزب الله، إنه استهدف في هجومه بالمسيرات تجمعا لضباط وجنود "إسرائيليين" من الفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح في الجليل الأعلى، مؤكدًا تحقيقه إصابات مباشرة.

وأعلن أنه استهدف مقر قيادة اللواء "769" من الجيش "الإسرائيلي" في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان، مما أدى لاشتعال النار وتدمير جزء منها.

وكذلك استهدف التجهيزات التجسسية في موقع المرج، مما أدى إلى تدميرها.

إسقاط مسيْرة تابعة للاحتلال:

كما أعلن حزب الله أنه أسقط بالأسلحة المناسبة مسيْرة إسرائيلية من نوع "هرميس 900" فوق الأراضي اللبنانية.

بدوره، قال جيش الاحتلال إن مسيْرة له كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان سقطت بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأضاف أن المسيرة من نوع "كوخاف هرميس 900″، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الاحتلال.

وأشار أن هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيرة هجومية منذ بداية الحرب.

ودوَّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بالجليل الأعلى وإصبع الجليل شمال إسرائيل، بما في ذلك المالكية وراموت نفتالي ويفتاح وديشون ومنطقة جبل الشيخ، للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية.

المصدر: الجزيرة.