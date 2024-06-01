مستوطنون يعيقون وصول بدو عرب المليحات إلى أسواق رام الله وأريحا

وطن: منع مستوطنون، اليوم السبت، مواطنين من تجمع عرب المليحات البدوي شمال غرب أريحا، من الوقوف على الشارع الرئيسي في انتظار مركبات تُقلّهم، لبيع منتجاتهم في رام الله أو أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين أوقفوا مواطنين من تجمع عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات، ومنعوهم من الوقوف على الشارع الرئيسي، في انتظار وصول مركبات تُقلّهم إلى مدينتي رام الله أو أريحا، لبيع منتجاتهم من أجبان وألبان، وقاموا بترويعهم.

وأضاف، أن هذه الممارسات تأتي في سياق إفقار التجمعات البدوية، وتنغيص عيشها عبر ممارسات تستهدف كل مناحي الحياة.