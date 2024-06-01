البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم ورشة توعوية حول الصيرفة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية

وطن: في إطار جهوده للتوعية بالخدمات المصرفية بشكل عامٍ والصيرفة الإسلامية بشكل خاص، نظم البنك الإسلامي الفلسطيني ورشةً توعوية حول صيغ التمويل الإسلامية وذلك في كلية الأعمال بالجامعة العربية الأمريكية في جنين بمشاركة حشدٍ من طلبة الكلية والكادر التدريسي.

وافتتح الورشة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني د. علاء رزية الذي تحدث للمشاركين حول الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ومهام هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في ضمان توجيه أعمال ونشاطات البنك والتأكد من التزامها بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المرجعيات المعتمدة على مستوى العالم في مجال الصيرفة الإسلامية، كما أجاب على استفسارات الحضور بخصوص الجوانب الشرعية للمعاملات المالية وتفاصيلها.

وأكد د. علاء رزية على التطور الكبير الذي باتت تشهده الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية في فلسطين بشكل عامٍ وفي البنك الإسلامي الفلسطيني على وجه الخصوص ومواكبتها الدائمة لكل ما هو مستجد في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.

وتعقيباً على هذه الورشة التوعوية قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنها تندرج ضمن جهود البنك المتواصلة للتوعية بالصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية المختلفة، موضحاً أنها تأتي بالتوازي مع إطلاق البنك للعديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتطلعاتهم.

وبين السعدي أن البنك الإسلامي الفلسطيني يلتزم بهذا الجانب التوعوي وينفذ العديد من الفعاليات سنوياً بهذا الخصوص نظراً لأهمية التوعية في زيادة إقبال الجمهور على الخدمات المصرفية الإسلامية وهو ما يؤدي إلى تحسين مستويات الشمول المالي في فلسطين وتعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور.

وشارك في الورشة رئيس قسم المحاسبة والتمويل في كلية الأعمال بالجامعة العربية الأمريكية

د. راجح علاونة، ومساعد عميد كلية الأعمال د. محمد أبو شربة، والمحاضر في قسم التمويل الإسلامي د. فواز حماد، والمحاضر في قسم المحاسبة د. حسني ربايعة فيما حضر من جانب

البنك مدير فرع جنين أشرف لحلوح ومسؤول العلاقات العامة محمد مرار.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع إستراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الإتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.