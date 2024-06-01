مكتب نتنياهو: الحكومة لديها إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها

وطن: قال ديوان رئاسة الوزراء في حكومة الاحتلال، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وجاء عن مكتب نتنياهو، عقب خطاب بايدن، أن "حكومة الاحتلال موحدة في رغبتها استعادة المختطفين بأسرع وقت، وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف "لذلك كلف رئيس الحكومة الفريق المفاوض بتقديم مقترح من أجل تحقيق هذا الهدف، مع الالتزام بأن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق كل أهدافها، بما في ذلك استعادة جميع المختطفين والقضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "المقترح الدقيق الذي قدمته حكومة الاحتلال بما في ذلك الانتقال من مرحلة لأخرى، يتيح لإسرائيل الحفاظ على هذه المبادئ".

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة التي تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة لأخرى بما يحقق هدفي عودة المحتجزين والقضاء على حماس.



ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول في حكومة الاحتلال قوله، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفهم الواقع هنا، وخطابه ضعيف ويمثل انتصارا لحركة حماس".