حسن نصر الله: الانتصار في معركة "طوفان الأقصى" ستكون له آثار إيجابية في المنطقة

وطن: أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنّ "جبهة المقاومة أصبحت أكبر وأوسع وأشمل وأقوى من أي وقت مضى".

وقال نصر الله: "نحن في الجبهة التي مستقبلها واضح ومشرق ومنتصر، والمسألة مسألة وقت"، في حين أن "جبهة الاحتلال تمرّ في حالة سيئة لم تمر في مثلها، باعتراف المسؤولين الصهاينة".

وأضاف: "يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنّها معركة وجود ومعركة مصير، ويجب أن نكون فيها جميعاً"، مشدداً على أنّ الانتصار في هذه المعركة "ستكون له آثار إيجابية في المنطقة في كل المستويات".



جبهة الجنوب.. ضاغطة ومؤثرة

وأشار نصر الله إلى أنّ جنوبي لبنان هو في خضمّ هذه المعركة التي "تعني مستقبل لبنان والثروة والسيادة اللبنانيتين"، مؤكداً أنّ هذه الجبهة "ضاغطة وقوية ومؤثرة في جيش الاحتلال"، وهي "جبهة إسناد، وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي يغرق فيها بعض اللبنانيين".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "لا تُصغوا إلى تقويمات من لا يعرفون، أو من يعرفون وينكرون، بل اصغوا إلى ما يقوله جنرالات الاحتلال ومسؤولوه ومستوطنوه عن جبهة لبنان".

وأضاف أنّ "قادة الاحتلال أتوا إلى الشمال ليفاخروا في إبعاد المقاومة إلى كيلومترات بعيدة، ليأتي الرد بعملية على قرب أمتار قليلة من الموقع"، مردفاً: "لو أراد المقاومون دخول الموقع لدخلوا".



"تأييد جبهة لبنان عابر للطوائف"

وفي الإطار نفسه، تطرّق نصر الله إلى ما يجري تداوله بشأن "عدم تأييد اللبنانيين لعمليات المقاومة"، مؤكّداً أنّ "تأييد جبهة لبنان في إسنادها فلسطين عابر للطوائف، وليس محصوراً في فئة أو أخرى".



ولفت إلى أنّ "هناك تحملاً لأعباء هذا الاحتلال وعدوانه منذ عام 1948، وما زالت البيئة حاضنة ووفية ومخلصة. وببركة صمودها كانت الانتصارات في أيار/مايو 2000 وفي تموز/يوليو 2006".



وأكّد نصر الله أنّ "نتائج معركة الجنوب أعلى وأكبر من المكاسب السياسية الداخلية، تماماً كما كان التحرير عام 2000، والانتصار عام 2006".



وفي السياق، أوضح نصر الله أنّ "ما سُرّب عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب، في مقابل وقف الجبهة، يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين، بحيث إنّ "الأميركي شريك في صنع معاناة الكهرباء في لبنان، وعطّل موضوع حقول النفط في المياه اللبنانية".

وأضاف أن "لا ترسيم للحدود البرية في لبنان، بل هناك تطبيق للحدود المرسَّمة، في حين أن هناك أماكن يحتلها جيش الاحتلال ويجب أن يخرج منها".



"نتنياهو يأخذ الاحتلال إلى الأسوأ"

وفيما يخصّ فشل الاحتلال في غزة، أوضح نصر الله أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يأخذ الأمور إلى الأسوأ في الكيان، عبر إصراره على حربه".



وعلّق على تصريحات عضو "كابينت" الحرب، وصاحب "عقيدة الضاحية"، غادي آيزنكوت، والتي قال خلالها إنّ فرقة كاملة (تتألف من عدة ألوية) لجيش الاحتلال تخوض معارك ضد كتيبة كان أُعلن تفكيكها في جباليا"، وإنّ "القتال صعب".

يُشار إلى أنّ "عقيدة الضاحية"، يُعتقد أنها نشأت في أثناء حرب عام 2006 في لبنان، ضد حزب الله، وتنصّ على استخدام القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد السكان المدنيين بصورة عامة.

وشدّد نصر الله على أنّ هذه التصريحات "تُبيّن حال جيش الاحتلال المنهَك"، مشيراً إلى أنّ "جيش الاحتلال يضطر، مع معركة رفح، إلى دخول جباليا بفرقة كاملة".



وأضاف أنّ رئيس البنك المركزي في حكومة الاحتلال "تحدّث عن كارثة ستلحق بالاحتلال، بينما قادة الجيش ومسؤولون إسرائيليون كبار في الشأن العسكري تحدثوا عن مثل هذه الأزمات والكوارث".

وفيما يخصّ مواقف الدول بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة، أشار نصر الله إلى أنّ "موقف هذه الدول بشأن إدانة العدوان والمجازر واعترافها بدولة فلسطين هو من بركات طوفان الأقصى"، لكن المعركة في غزة ما زالت قائمة، بينما العالم "يقف عاجزاً بسبب الحماية الأميركية، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".



المصدر: الميادين