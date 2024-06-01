استشهاد الصحفية علا الدحدوح بقصف الاحتلال منزلها في غزة

وطن: استشهدت الزميلة الصحفية عُلا الدحدوح، فجر اليوم، بقصف صاروخي على منزلها بمدينة غزة.



وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد الصحفية علا الدحدوح المذيعة في إذاعة صوت الوطن في غزة، إثر قصف صاروخي استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في القطاع، حيث استشهد أكثر من 140 صحفي في قطاع غزة، منذ بدء العدوان.



وفي السياق، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 36,284 شهيدا، وإصابة 82,057 شخصا منذ السابع من تشرين الأول / اكتوبر الماضي.







