المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يرتكب فظائع في جباليا والإسعاف يواصل انتشال الشهداء

وطن: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يرتكب فظائعًا إنسانية في جباليا، وإن طواقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء من بين الأنقاض، مضيفًا أن أكثر من 70 شهيدًا ارتقوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف المكتب الإعلامي بأن الواقع الإنساني في شمال غزة يزداد سوءا والسكان يبيتون في العراء؛ بعد استهداف الاحتلال مراكز الإيواء، فيما أوضح بأن الفلسطينيين شمال قطاع غزة يقتربون من مجاعة حقيقية، وكارثة وشيكة في حال عدم وصول المساعدات الإنسانية.

وبدوره، أكَّد المكتب الإعلامي الحكومي بأن أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر قطاع غزة منقوص، ويفاقم مأساة السكان، وأنه لا بديل عن فتح المعابر كافة، وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل.