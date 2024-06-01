اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد 2/6/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من بيت جالا وتشمل المنطقة الصناعية ومنطقة السدر ومدرسة بنات بيت جالا الثانوية والإسكانات وطلوع البيت بيتك والمنطقة المحيطة.

أجزاء من الدوحة وتشمل شارع طلوع خزان المياه الدوحة بداية من مطبعة ألوان وصولا إلى مفرق بركة ديجول ويشمل جميع المحلات التجارية والإسكانات والقاعات في الشارع , شارع فلسطين بداية من اسطيفان للألمنيوم وصولا إلى شارع المخانق في بيت جالا والمنطقة الصناعية.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.