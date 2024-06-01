اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

الأحد 2/6/2024 (من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر) :

أجزاء من منطقة صورباهر وتشمل منطقة المشاهد ومحيط شارع المشاهد , محيط المخبز الفرنسي , شارع السبيل , مدرسة المشاهد , محيط روضة الورود العلاجية , محيط مسجد أبو غنيم , محيط إسكانات يوسف أبو طير.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.