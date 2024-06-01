بطالة فلسطين.. بين العناء والأمل

كتبت: رهام شعيبات

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الإنسان في العديد من الدول، وتأتي فلسطين في مقدمة هذه التحديات. البطالة ليست مجرد إحصائية، بل هي واقع يؤثر على حياة آلاف الفلسطينيين ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع. تخلق البطالة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لذا لا بد من التفكير ملياً في كيفية التغلب على هذا التحدي.

وتتجلى مشكلة البطالة في فلسطين في وجود الاحتلال وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال الذي يضع العديد من العراقيل التي تمنع او تقلل تنمية الاقتصاد الفلسطيني ، وبالتالي تظهر ارتفاعا ملحوظا في معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب. وبالتالي تؤثر تلك العراقيل ع الاقتصاد الفلسطيني الكلي , بحيث أدت سياسات إسرائيل الاستعمارية إلى إحداث تشوهات بنيوية تراكمية في الاقتصاد الفلسطيني وخلقت فجوة في الموارد واختلالًا في سوق العمل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث سعت إلى تعزيز التبعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني عبر السيطرة على الموارد الطبيعية والمالية والاقتصادية، وقطعت العلاقات التجارية الفلسطينية مع الخارج، وعملت على تحويل المجتمع الفلسطيني إلى سوق استهلاكية للبضائع الاسرائيلية، وضيَّقت اقتصاديًّا ومعيشيًّا على الفلسطينيين ودفعتهم للبحث عن فرص عمل في المناطق المحتلة, كما تسيطر إسرائيل على المعابر الدولية مع كل من الأردن ومصر، الأمر الذي يمكن الإسرائيليين من التحكم الكامل بالاقتصاد الفلسطيني وإحباط تطوير المشاريع والقوانين وقطع الصلات مع العالم الخارجي , ممادى الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة نتيجة لانخفاض فرص العمل في السوق الفلسطيني.

فبالتالي ان لمعيقات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمثلت بشكل رئيسي في إجراءات الحصار والإغلاقات، والتحكم في المعابر والحدود، رسخ الآليات التي تكفل استمرار حالة التبعية مع الاحتلال الإسرائيلي. وثمة معيقات داخلية، تتعلق بالتخطيط والتنفيذ، وبعض المحددات الاجتماعية. لذلك فإن مستقبل التنمية الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص العمل في فلسطين مرهون بزوال الاحتلال الإسرائيلي، لكي يستطيع الفلسطينيون التحكم بمواردهم، والتي بدونها سيظلون رهينة المساعدات الخارجية والعجز الدائم في الموازنة وبالتالي بطء عملية التنمية.