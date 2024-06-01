مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينظم جلسة حوار سياساتي حول حقوق النساء ذوات الاعاقة في عالم العمل

وطن: نفذ المركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع مؤسسة إديوكيد وبالتنسيق مع الائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل "من حقي" جلسة حوار سياساتي حول حقوق النساء ذوات الاعاقة في عالم العمل .

وسلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه النساء ذوات الاعاقة في عالم العمل، وكيفية تحسين فرصهن للتشغيل وأهمية دعم الجهات الرسمية والمجتمع لتمكينهن من إيجاد فرص عمل لائقة وآمنة.

وأوصى المشاركون في الجلسة بتفعيل البرامج الموجودة والمعمول بها في الحكومة لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة، وإلزامية ديوان الموظفين العام للمؤسسات الحكومية لتطوير تدابير تيسيرية لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى فرص العمل وتنفيذ المهام لاحقاً، بالإضافة لتطوير نظام المواصلات وضمان إمكانية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة لفرص التدريب والتأهيل والعمل.

كما أوصى المشاركون بتوفير معلومات اكثر تفصيلية حول وضع الاشخاص ذوي الاعاقة وتشغيلهم، ورفع الوعي المجتمعي لخلق ثقافة وبيئة دامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة، مع دعم المؤسسات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة كالتعاونيات، وموائمة التشريعات والسياسات والبرامج بما يتلائم مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبدورها افتتحت الباحثة الإعلامية لبنى الاشقر الجلسة مشيرة إلى أن نسبة مشاركة النساء من ذوات الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني لا تتجتوز 4%.

وتطرقت هديل شحادة من وزارة شؤون المرأة، الى التحديات التي تواجه النساء ذوات الاعاقة في القطاع الخاص كتدني الأجور وفي الوظائف العامة كضعف الإمكانيات في التعامل مع الإعاقات المتنوعة.

وقالت: "لا بد من معالجة بعض القصور المتمثل في غياب تطوير التدابير التي تمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة مهامهم في العمل، والذي ينعكس سلبا في حصولهم على العديد من المزايا والترقيات".

وأضافت: "حتى العام 2022، لم يحظى إلا 1055 موظف/ة من ذوي/ات الإعاقة بوظائف، مع العلم أن النساء من ذوات الإعاقة لا تحظى بوظائف عليا". أما السيدة عبير حمد، الممثلة عن مركز جبل النجمة للتأهيل، فقد استعرضت بعض التحديات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة في مناحي الحياة كافة، وشاركت قصص نجاح من خلال فيلم قصير لمركز جبل النجمة تتمثل التأهيل المهني وتشغيل النساء ذوات الاعاقة الذهنية لديهم في المركز من خلال ادماجهم في سوق العمل الفلسطيني.

كما واستعرضت حالات تشغيل منتسبين لديهم في الجمعية للعمل داخل مصانع فلسطينية وكانت هذه التجارب ناجحة من خلال ردود فعل المشغلين حيث لم يتم رصد أي مخالفة او تقصير من العاملين ذوي الاعاقة وبالعكس ذلك كان تركيزهم وادائهم في العمل مميز. بينما أشارت السيدة لمى عواد، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل ومقررة لجنة تشغيل النساء، في حديثها إلى: "ضرورة العمل مع ديوان الموظفين العام والاحصاء الفلسطيني توفير مسوحات توزيع تواجد للأشخاص وخاصة النساء من ذوات الاعاقة في القطاع الحكومي والعمل بشكل تشاركي ومن خلال أدوار مركبة، واشراك القطاع الخاص".

وعرضت أهم المعيقات والتحديات التي تواجه الدوائر الحكومية في تطوير سياسات وأنظمة لحماية ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في تقلد الوظائف الحكومية، مشيرة إلى التقدم المحرز باتجاه تخصيص وظائف واعلانات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وأعلنت عن استحداث لهيئة التدريب والتعليم المهني واشارت الى فرصة توصيل الملاحظات والاقتراحات لادراجها في نظام وسياسات الهيئة لضمان تفعيل دورها في دعم وصول ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم والتدريب المهني. وقالت السيدة نبال أبو حجلة، مدير دائرة الاقراض في صندوق التشغيل الفلسطيني: "تهدف برامج الصندوق إلى خلق فرص عمل وتطوير مهني وتشغيل ذاتي من خلال تقديم المنح والقروض الميسرة، كما يوجد جزءمتخصص لدعم المشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة". وعن مشاركة مؤسسة أديوكيد فقد عرض السيد ابراهيم برناط تعريف مختصر للمؤسسة ونشاطاتها و البرامج التي تنفذها المؤسسة في اسناد الاشخاص ذوي الاعاقة ، ومن ثم تم عرض قصتي نجاح لنساء من ذوات الاعاقة واللواتي عملن لدى المؤسسة وهن السيدة أميرة أبو عرقوب وولاء الجمل حيث عرضن طبيعة عملهن مع المؤسسة والتحديات والمعيقات التي واجهنها والية التغلب عليها .

وجاءت هذه الجلسة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.